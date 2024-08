(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

*Marina di Ravenna, sanzionato venditore abusivo** *

Agenti di Polizia locale impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia hanno sorpreso a Marina di Ravenna un uomo che vendeva bigiotteria abusivamente.

Nel dettaglio, nel corso del quotidiano controllo dell’arenile demaniale, gli agenti, assunti a tempo determinato e appartenenti all’unità Antiabusivismo commerciale, hanno sanzionato l’uomo, sorpreso a vendere bigiotteria e accessori fra cui bracciali, collanine e occhiali da sole. La merce, consistente in oltre quaranta pezzi, per un valore approssimativo pari a oltre 150 euro, è stata sequestrata, ai fini della confisca.

Il venditore è stato sanzionato per 5.164 euro per la mancata autorizzazione alla vendita ed è scattato anche l’ordine di allontanamento.

