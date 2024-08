(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 *Libia=*

*On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra):*

*Come era quella storiella di Piantedosi e Meloni? Libia Paese sicuro?*

In Libia scontri fra milizie, chiudono uffici e scuole, i trafficanti

continuano a fare i loro affari sulla pelle delle persone e i lager

continuano ad esserci.

Come era quella storiella raccontata da Piantedosi e Meloni? Libia Paese

sicuro?

Lo scrive su X Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra è segretario

nazionale di Sinistra Italiana.

