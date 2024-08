(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 **La soddisfazione di Giani per il bronzo di Simone Alessio: “Sul podio

anche nel taekwondo”**

/Scritto da Redazione, sabato 10 agosto 2024 alle 11:50/

“Il bronzo di Simone Alessio a Parigi assume un’importanza particolare in

quanto conquistato in una disciplina, il taekwondo, che non è tra le più

praticate in Italia. Simone è nato a Livorno e questo lo lega alla

Toscana, anche se è cresciuto soprattutto in Calabria. A lui vanno i

complimenti della Regione”.

Così commenta la medaglia di bronzo ottenuta nel taekwondo da Simone

Alessio, livornese di nascita, il presidente della Regione Toscana, Eugenio

Giani.

Alessio, 24 anni, è salito sul terzo gradino del podio nella categoria

degli 80 chili, regalando all’Italia la prima e per adesso unica medaglia

nel taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024.