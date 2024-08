(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 Giustizia: Sisto, su l.Severino bisogna intervenire rapidamente

“Sulla legge Severino bisogna intervenire, e rapidamente. È del tutto

irragionevole, alla luce della presunzione di non colpevolezza, che una

sentenza di primo grado, magari per fatti non gravi, paralizzi la vita

istituzionale di un Comune o di una Regione. Credo che questo sia uno dei

compiti a cui prossimamente ci toccherà assolvere. Siamo in condizioni di

rivedere quelle norme e di restituire tranquillità ai nostri

amministratori, evitando squilibri ingiustificati”. Così in una intervista

al Dubbio il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.