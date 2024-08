CONTIENE FOTO# MONTEROTONDO (RM) – ARRESTATA UNA DONNA GRAVEMENTE INDIZIATA DI STALKING NEI CONFRONTI DELLA EX COMPAGNA.

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

MONTEROTONDO (RM) – ARRESTATA UNA DONNA GRAVEMENTE INDIZIATA DI STALKING NEI

CONFRONTI DELLA EX COMPAGNA.

MONTEROTONDO (RM) – Nel rispetto dei diritti dell’indagata (da ritenersi

presunta innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia

di Monterotondo (RM) hanno arrestato una 22enne italiana, gravemente

indiziata di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo, nella giornata di ieri, sono

immediatamente intervenuti presso l’abitazione della vittima, una 26enne

residente nel comune eretino, che aveva contattato il 112 NUE per richiedere

aiuto. Il repentino intervento dei Carabinieri ha così consentito di fermare

la 22enne, che, nonostante la presenza dei militari, ha continuato a

minacciare la sua ex compagna.

La vittima ha denunciato che la sua ex non accettava la fine della loro

relazione e che da circa un anno la minacciava.

Ragion per cui la 22enne è stata arrestata e condotta presso la propria

abitazione e messa agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di

convalida che si terrà nei prossimi giorni.

L’episodio è ulteriore dimostrazione di quanto sia importante denunciare ed

avvisare tempestivamente i Carabinieri, nonché della peculiare sensibilità

dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo alla particolare e delicata

tematica della violenza di genere.

100824

