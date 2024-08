CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA ROMA CASILINA E CARABINIERI FORESTALI MIRATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E ALLA VERIFICA DEL RISPETTO NORMATIVE AMBIENTALI.

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

CONTROLLI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA ROMA CASILINA E

CARABINIERI FORESTALI MIRATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E ALLA VERIFICA

DEL RISPETTO NORMATIVE AMBIENTALI.

ROMA – Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina e quelli

del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma hanno eseguito una vasta operazione

di controllo straordinario del territorio nell’area sud-est della capitale

finalizzato alla prevenzione del fenomeno degli incendi nella stagione

estiva attraverso l’esecuzione di mirati controlli indirizzati a verificare

il rispetto della normativa nazionale e locale in materia ambientale e

anti-incendio. I Carabinieri hanno sottoposto a verifiche diversi siti,

preliminarmente individuati ad esito di specifica attività di monitoraggio e

hanno accertato diverse violazioni.

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato l’amministratore unico di una

ditta in quanto, all’interno di un terreno di proprietà in zona Osteria del

Curato, è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali rilevando

profili di rischio in materia ambientale, paesaggistica ed anti-incendio.

Proprio presso quest’area lo scorso 2 agosto era scaturito un incendio che,

dai successivi accertamenti, sembrerebbe essere divampato dai rifiuti

accumulati all’esterno dell’azienda.

I Carabinieri hanno anche denunciato l’amministratore unico della società

proprietaria di un terreno in zona Alessandrino, dove è stata riscontrata la

presenza di rifiuti speciali, rilevando profili di rischio in materia

ambientale, paesaggistica ed anti-incendio.

Altri accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia Roma

Casilina e quelli del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma all’interno del

campo nomadi di via dei Gordiani, dove è stata rilevata la presenza di

diversi rifiuti accatastati in prossimità delle unità abitative,

opportunamente segnalati alle competenti autorità comunali per la successiva

rimozione e bonifica dell’insediamento e sui quali sono in corso verifiche

finalizzate ad individuare eventuali responsabilità.

Verifiche anche all’interno di un terreno agricolo nel quartiere Tor Tre

Teste, dove è stata riscontrata la presenza di vistose sterpaglie e rifiuti

in prossimità del manto stradale. A carico dei proprietari, in fase di

identificazione, saranno elevate sanzioni amministrative previste dal

“Regolamento rifiuti Roma Capitale” del 2021 e dall’ordinanza sindacale in

materia anti-incendio datata 17 maggio 2024.

I Carabinieri hanno infine eseguito controlli presso una ditta di

autodemolizioni nel quartiere Quadraro, dove sono stati rinvenuti diversi

pezzi di ricambio di autovetture in merito ai quali sono in corso ulteriori

accertamenti circa la regolarità delle relative procedure di smaltimento.

