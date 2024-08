(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 Balneari. Spinelli (FdI) dalla sinistra posizioni strumentali ed incoerenti

“La sinistra prosegue con la sue posizioni strumentali ed incoerenti solo per attaccare il Governo. E così accade che il Pd regionale prima attacca duramente l’autonomia differenziata, ma poi, per cavalcare la questione delle concessioni balneari, improvvisamente la sostiene. Mi riferisco al candidato del PD alla presidenza della Regione, De Pascale, che per accaparrarsi il favore dei balneari della Riviera Romagnola, dichiara che la Regione si sostituirà al Governo facendo una sua legge per tutelare gli interessi della categoria. Proposta che, quando fu presentata dalla giunta Errani, venne bocciata dalla Corte Costituzionale. Una posizione ridicola, che testimonia ancora una volta l’inaffidabilità di un partito che pur di fare propaganda sarebbe capace di promettere qualsiasi cosa”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli che oggi a Rimini, insieme al viceministro Bignami e all’europarlamentare Cavedagna, hanno partecipato all’iniziativa di FdI ‘Stiamo cambiando l’Italia” per presentare le riforme del governo Meloni.

