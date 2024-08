(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 Autonomia, Zinzi (Lega): “Dirà chi spende troppo e male come De Luca”

Roma, 10 ago. – “L’Autonomia sarà una grande operazione verità con cui i cittadini sapranno benissimo quali sono gli amministratori che spendono troppo e male. Come il Governatore De Luca, per esempio, che per traduttori e interpreti è riuscito a spendere una cifra folle, così come per pagare i buoni pasto e gli stipendi degli amministratori. Siamo stufi di vedere che il governatore De Luca continui a collezionare medaglie per le sue spese pazze. Peccato che non ci sia nulla per cui esultare. Gli unici che ci rimettono sono i cittadini e i nostri territori”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.