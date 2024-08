(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 VENEZUELA: BAGNASCO (FI), “ANGOSCIA PER ARRESTI, LIBERARE SUBITO DAVILA E DE GRAZIA”

Mi unisco all’appello del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, così come degli altri membri del Governo, nel chiedere l’immediato rilascio dei dissidenti politici sequestrati e arrestati in Venezuela. Il loro arresto e il livello di violenza contro dissidenti politici e comuni cittadini scesi in piazza per chiedere il rispetto della democrazia e della loro libertà ha raggiunto livello mai visti di recente nel mondo libero. Siamo angosciati per la nostra Comunità in Venezuela e per le sorti dell’On. Williams Dávila, come me parte dell’Istituto Friedman, sequestrato dopo aver rilasciato un’intervista ad un’agenzia di stampa italiana e dell’italo-venezuelano On. Americo de Grazia, anche cittadino italiano. Chiediamo pertanto la loro immediata liberazione” – Così il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa, Roberto Bagnasco.