Inoltro comunicato stampa: FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 09 agosto 2024 FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA

16-17-18 AGOSTO e 23-24-25 AGOSTO

RECOARO TERME

PIAZZALE ISTITUTO COMPRENSIVO FLORIANI – Via Maestro E. Pozza

A Recoaro Terme, nei due weekend dal 16 al 18 e dal 23 al 25 agosto, torna la

grande FESTA DEI GNOCHI CON LA FIORETA per scoprire ed assaporare il

gustoso piatto tipico locale in un’atmosfera conviviale e gioiosa. L’inaugurazione

si terrà venerdì 16 agosto alle ore 17 nel Piazzale delle Scuole (via Maestro

Ermenegildo Pozza). Durante la manifestazione malgari e ristoratori racconteranno la

storia e la creazione di questo piatto tradizionale legato alla cucina “povera” ma

energetico e genuino, dall’affioramento della fioretta alla sua preparazione, attraverso

pochi e semplici ingredienti. Gli gnocchi vengono prodotti mescolando la fioretta con

farina, sale e pepe quanto basta, ma all’interno non vi sono patate. Questa “pastella”

viene presa con un cucchiaio e buttata in acqua bollente. Il sapore è quello morbido del

latte di montagna pronto a unirsi con il burro e la salvia utilizzati come condimento. Un

piatto che porta con sé la delicatezza e tutta la capacità di conquistare i palati più

raffinati. Oltre agli gnocchi sarà possibile degustare salumi e formaggi delle malghe

locali, dolci a base di fioretta, il tutto accompagnato dai vini del territorio. Quest’anno,

alle degustazioni verranno affiancate occasioni di svago, musica dal vivo, momenti di

shopping con i mercatini dell’artigianato. Non mancheranno le proposte per un piacevole

soggiorno a Recoaro Terme: trekking a piedi o in bici ed escursioni lungo i numerosi

sentieri, nei percorsi storici e nelle malghe, oltre alle iniziative culturali come le visite ai

musei dove la storia di questi territori si racconta al pubblico.

“È con grande piacere – ha detto Armando Cunegato, Sindaco di Recoaro Terme che saluto la tradizionale “Festa dei Gnochi con la Fioreta”. Lo scorso anno è stato un

successo sia per il numero di visitatori che si sono recati nella nostra città, sia per la

qualità dell’evento che siamo riusciti ad offrire grazie al preziosissimo lavoro svolto

dall’organizzazione di Mark. Co. & Co.

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge tutta la comunità e le attività commerciali portando

un indotto importante a livello turistico in tutto il territorio. Questo piatto rappresenta i

sapori della tradizione delle malghe, la natura e la storia delle nostre valli e delle

contrade, è un patrimonio gastronomico unico di Recoaro Terme. L’evento vedrà la

partecipazione dei ristoratori che avranno il compito di preparare ed interpretare il piatto

principe della nostra tradizione, seguendo la ricetta tradizionale trasmessa di

generazione in generazione.

Come Amministrazione Comunale inoltre stiamo lavorando intensamente su tutti i

progetti finanziati con 20 milioni di euro dei fondi del PNRR per il recupero del centro

termale e del borgo di Recoaro Terme. I lavori partiranno tra settembre e ottobre dopo

l’approvazione del progetto esecutivo per rinvigorire tutto il complesso. La vera sfida,

oggi, e la grande opportunità rappresentata dalle risorse del PNRR, è quella di

programmare interventi in grado di riqualificare e ammodernare immobili e strutture che

possano rendere il compendio delle terme appetibile a nuovi target di clientela,

rilanciando così l’economia turistica e la ricettività locale”.

Sin dal 1700 medici e ricercatori hanno pubblicato studi sulle proprietà delle acque

minerali di Recoaro Terme e i benefici per la salute legati ai percorsi di cura con le acque

termali. Cure idropiniche, idroterapiche e balneoterapiche sono in grado di apportare

benefici a una grande varietà di patologie. Recoaro Terme rappresenta quindi, a tutti gli

effetti un patrimonio regionale che non può andare perduto e questa è un’occasione

preziosa per far sì che il complesso termale diventi un centro di riferimento non solo

regionale ma anche extraregionale. L’intervento infatti, oltre al recupero degli edifici

storici, permetterà di realizzare un nuovo centro benessere che consentirà a Recoaro

di diventare un luogo da vivere 365 giorni all’anno e porterà sicuramente a una

stagionalità più lunga.

“La Festa dei gnochi con la Fioreta – ha detto Roberto Donolato, di Mark Co.&Co. sta acquisendo sempre più successo e notorietà. Un indicatore importante è il numero

di piatti distribuiti: siamo passati dagli oltre 6mila del 2019 ai 13mila del 2023.

Ogni anno cerchiamo di creare un programma interessante che possa offrire diverse

opportunità per poter apprezzare i percorsi storici e naturalistici delle Piccole Dolomiti,

ma anche per scoprire gli antichi mestieri e le tradizioni dei malgari e ristoratori.

Certamente le giornate soleggiate e le temperature elevate sono un elemento

favorevole, ma è evidente come i turisti stiano aumentando in modo esponenziale anche