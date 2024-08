Fwd: Il 12 Agosto cerimonia di commemorazione in onore del professore Paolo Giaccone nel 42esimo anniversario del suo omicidio per mano della mafia

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

Il 12 Agosto cerimonia di commemorazione in onore del professore Paolo Giaccone

nel 42esimo anniversario del suo omicidio per mano della mafia

Il prossimo 12 Agosto, alle ore 10.30, al Policlinico di Palermo avrà luogo la cerimonia di

commemorazione del Professore Paolo Giaccone, nel 42esimo anniversario del suo

omicidio per mano della mafia.

La cerimonia si svolgerà nell’area antistante il cippo eretto in suo onore davanti l’Istituto di

Medicina legale di cui era Direttore e dove, l’11 Agosto del 1982, fu brutalmente

assassinato dai killer di “Cosa Nostra” per essersi rifiutato di modificare l’esito di una

perizia dattiloscopica che provava la colpevolezza del boss Giuseppe Marchese che, il 25

dicembre del 1981, uccise quattro persone a Bagheria nella cosiddetta “strage di Natale”.

A ricordare Giaccone e il suo esempio di rettitudine e integrità morale, saranno il Magnifico

Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, la Direttrice generale del Policlinico

Maria Grazia Furnari, il Presidente della Scuola di Medicina, Marcello Ciaccio.

Previsto l’intervento di Autorità accademiche, sanitarie, militari e civili.

“Il Professore Giaccone, professionista di grande integrità, coraggio e dedizione,

rappresenta i più alti valori di onestà, giustizia e coraggio – afferma la DG dell’AOUP -.

La sua uccisione per mano della mafia non solo ha privato il mondo di una persona

straordinaria, ma ha anche messo in luce il profondo impegno necessario per combattere

le forze oscure della violenza mafiosa. Giaccone, che ha sacrificato la propria vita in nome

della legalità e della propria dignità di uomo e professionista, ha lasciato un’eredità di

esempio e ispirazione per tutti coloro che credono in una società libera dall’illegalità, dalla

corruzione, dalla prevaricazione, dalla prepotenza e dalla violenza mafiosa.

Come Direttrice Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria a lui intitolata, onoro la

sua memoria, e rinnovo il nostro impegno a proseguire nel solco del suo esempio di

straordinario coraggio e integrità, a sostenere il rispetto dei diritti di tutti, la verità e la

giustizia con la stessa passione e determinazione che hanno caratterizzato la sua vita”.