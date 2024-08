(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

Completato il campo da calcetto di San Vito e in dirittura d’arrivo il campetto da bocce di Miramare. Continuano i lavori per migliorare e arricchire l’edilizia sportiva del territorio

Questa estate ha visto un’intensa attività di cantieri dedicati all’impiantistica sportiva in diverse zone del territorio, con l’obiettivo di migliorare e arricchire le strutture a disposizione degli atleti e degli appassionati.

Ultimo in ordine cronologico, il completamento in queste settimane del campo da calcetto di San Vito, dove è stato posato un nuovo manto sintetico, accompagnato da una revisione del sistema di illuminazione. Un intervento molto atteso dagli amanti del pallone, pensato per garantire un livello superiore di qualità e sicurezza durante il gioco, sia di giorno che di sera, offrendo così un servizio ottimale a tutti coloro che frequentano l’impianto.

Parallelamente, a Miramare, proseguono i lavori per il nuovo campo da calcio, un progetto che mira a dotare la struttura di un manto sintetico conforme agli standard della Lega Nazionale Dilettanti. Il sottofondo è già stato completato e ora si attende il collaudo da parte della LND per poter procedere con la posa del manto sintetico, al fine di garantire a questo ‘perimetro’ di ospitare partite di campionato fino alla prima categoria.

Sempre a Miramare, nel Parco Spina Verde, sono in dirittura d’arrivo i lavori per il nuovo campo da bocce in via Giubasco che a settembre vedrà l’ultimazione definitiva con l’installazione delle ultime ringhiere.

Il piano di riqualificazione degli impianti sportivi di quartiere, promosso dall’amministrazione comunale, comprende anche il rinnovamento della palestra Carim, un punto di riferimento per molte associazioni sportive del territorio. La ristrutturazione di questa struttura rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione delle risorse sportive locali, garantendo spazi adeguati per le attività delle realtà associative. In queste settimane, in particolare, finiranno i lavori per gli spogliatoi atti ad accogliere le persone con disabilità.

A Viserba, invece, come noto, sono in corso i lavori per la nuova piscina comunale, un progetto dal valore complessivo di 10,5 milioni di euro, sostenuto anche da finanziamenti del PNRR per 2,1 milioni di euro. Oltre alla costruzione dell’involucro esterno, stanno prendendo forma gli spazi interni, con le travi in legno che compongono il soffitto sopra quelle che saranno le vasche principali: una vasca da 10 corsie di 25×25 metri e due vasche dedicate all’acqua fitness e all’avviamento al nuoto.

“Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per il futuro dello sport cittadino, con l’obiettivo di creare strutture moderne, sicure e accoglienti, che rispondano alle esigenze di tutta la comunità – ha dichiarato l’assessore comunale all’edilizia sportiva, Mattia Morolli. – La nostra visione è stata quella di una riqualificazione estesa e capillare, volta a potenziare ogni quartiere con spazi dedicati al benessere fisico e all’aggregazione sociale. Questo approccio non solo innalza la qualità dell’offerta sportiva, ma promuove anche un modello di città in cui lo sport diventa un elemento centrale per migliorare la vita dei cittadini e favorire l’inclusione.”

