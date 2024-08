(ARC) Sport: Anzil, successo di Milan a Parigi orgoglio per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

ciclista al rientro dalle Olimpiadi di Parigi

Udine, 9 ago – “Quelli che il Friuli Venezia Giulia sta vivendo

in questo agosto olimpionico sono giorni entusiasmanti, prima con

l’oro di Mara Navarria e Giulia Rizzi, e poi a Buja, con il

bronzo di Jonathan Milan. Con nostra massima gioia e grande

soddisfazione, il giovane campione della collinare ? tornato oggi

vittorioso nella sua terra, da Parigi, forte di un nuovo

riconoscimento che rende orgogliosi tutti noi e parimenti ci

sprona nel continuare a sostenere realt? importanti per i nostri

giovani e per lo sport in una regione che ha ancora tantissimo da

dare”.

Cos? il vicepresidente con delega allo Sport del Friuli Venezia

Giulia Mario Anzil, che nella prima serata di oggi ha raggiunto

Buja dove, negli spazi di Santo Stefano, in piazza del Municipio,

ha preso parte al comitato di accoglienza organizzato per il

rientro in Friuli Venezia Giulia di Jonathan Milan, il giovane e

talentuoso ciclista che ha conquistato la medaglia di bronzo alle

Olimpiadi di Parigi per l’inseguimento a squadre su pista.

Presenti ai festeggiamenti di bentornato, tra gli altri, il padre

di Jonathan, Flavio Milan, il nonno Eligio, classe 1941, entrambi

ciclisti – come il fratello Matteo – e suoi primi tifosi,

l’amministrazione comunale di Buja, guidata da Silvia Maria

Pezzetta, tanti tifosi e concittadini.

“Jonathan ha trovato in primo luogo nella sua famiglia il miglior

terreno fertile che lo ha portato a tagliare importanti traguardi

a livello nazionale, europeo e mondiale: una forza giunta

dall’incoraggiamento, dalla motivazione, dall’entusiasmo e dalla

voglia di fare comunicatagli concretamente dagli esempi

eccellenti del padre e del nonno – ha osservato Anzil -. A

conferma di quanto determinante sia il riconoscersi e

l’appartenere e un nucleo fondante: sia la propria cerchia di

amici, siano il proprio territorio o la propria comunit?. Una

dimensione che mirabilmente agevola le inclinazioni naturali e le

passioni dei nostri ragazzi, spingendoli nella realizzazione dei

loro sogni, nel superamento dei loro limiti. ? questo che

perseguiamo come Regione, certi che il mondo dello sport

favorisca una crescita armonica, il rispetto e l’uguaglianza”.

Milan ha conquistato l’oro olimpico a Tokyo nel 2021 e ha avuto

l’onore di indossare due maglie ciclamino per il Giro d’Italia di

quest’anno e per la corsa rosa 2023. Nel 2008 e nel 2009 ha

militato nella categoria Giovanissimi nella Asd Ciclistica Bujese

e, nella stessa societ?, nel 2015, ? ritornato ma nella categoria

Allievi. Classe 2000, di Ursinis Grande, ha fatto parte della

Jam’s Bike Team Buja.

