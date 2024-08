SOCIALE, SANTORI (LEGA): “SINISTRA TACCIA, ROMA RIDOTTA A GHETTO A TERMINI COME ALTROVE”

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

"Vergognosi i commenti da sinistra sulla decisione di evitare la

costruzione della tensostruttura a piazza dei Cinquecento per ripiegare su

uno spazio in via Marsala. La deputata Simonetta Matone con la Lega è

l’unica vera voce che è risuonata forte e sin da subito a tutela della

sicurezza, della legalità e del decoro, ponendo attenzione alle esigenze di

residenti, lavoratori e commercianti, in quell’area come in tutto il resto

della città”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in

Campidoglio Fabrizio Santori, commentando quanto emerso a seguito delle

decisioni prese oggi a proposito della struttura per senza fissa dimora a

Termini. “Roma è invasa da senzatetto, il Pd del buonismo che chiude gli

occhi davanti a violenze e reati quotidiani è capace solo di creare ghetti

e pericolo diffuso. Lo ribadiamo anche in questa occasione: chi delinque

deve essere perseguito e allontanato. Ancora una volta la sinistra da

salotto perde un’occasione per tacere e limitare i danni di un malgoverno

cittadino la cui incapacità è ormai chiara a tutti i romani”.

Roma, 8 agosto 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*