(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 Inceneritore Roma, M5S Pomezia: “Mentre la destra latita, la battaglia arriva in Europa”

“Battaglia contro l’inceneritore: mentre la destra latita, noi del M5S facciamo arrivare la questione in Europa. Lo scorso 30 luglio, infatti, sette eurodeputati del Movimento e due di AVS hanno interpellato la Commissione europea sul danno per l’ambiente che potrebbe causare il maxi-inceneritore di Santa Palomba. Il tema è capire quali ulteriori restrizioni normative potrebbero essere proposte, anche perché in Italia è prossimo all’avvio il regolamento 2020/852, che inserisce la maggior parte degli incenerimenti di rifiuti fra le attività dannose per gli obiettivi ambientali dell’UE.

Peccato ci sia qualcuno che di questi obiettivi ambientali se ne infischia, ed è proprio la maggioranza di centrodestra a Pomezia. A parole contraria al mega inceneritore, ma quando l’abbiamo messa all’angolo portando una mozione in Consiglio comunale, ha subito presentato un emendamento che ha cancellato dal nostro atto la richiesta di togliere i poteri commissariali a Gualtieri. Insomma, pur di non disturbare il suo Governo e il Sindaco di Roma, la destra preferisce ‘regalare’ ai cittadini di Pomezia un inceneritore anacronistico, inquinante e costosissimo.

Per fortuna ci sono i nostri eurodeputati!”

Così in una nota il M5S di Pomezia.

