(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 Giustizia, Rastrelli (FdI): “grave atteggimento del deputato Giachetti”

“Più grave della denuncia di Giachetti al ministro Nordio ed ai sottosegretari Delmastro e Ostellari, ‘rei’ di aver approvato un decreto che interviene, finalmente, sulle condizioni carcerarie, ci sono le parole dello stesso deputato per giustificare tale follia. ‘Credo che ci sia un disegno da parte del governo per fare in modo che scoppi l’emergenza nelle carceri e poter intervenire con un’azione repressiva’, queste le dichiarazioni di Giachetti. Insinuazioni molto gravi. Un deputato dovrebbe riflettere prima di dare sfogo a simili dichiarazioni, che rischiano di esasperare gli animi e un clima già reso difficile da decenni di lassismo proprio della sinistra, che al governo non ha fatto nulla per risolvere in maniera strutturale i problemi delle carceri italiane”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Giustizia, Sergio Rastrelli.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica