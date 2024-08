COMUNICATO STAMPA CONCERTO MUSICA E CINEMA, 9 AGOSTO, ORCHESTRA OLES

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

08-08-2024

COMUNICATO STAMPA

Ancora un concerto per l’Estate sinfonica 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento con Musica e Cinema. Il prossimo 9 agosto al Chiostro dei Teatini alle 21.00, un concerto per rendere omaggio alla grande musica da film di autori contemporanei come Piovani e immortali come Morricone, Rota, Bakalov .

Le più belle e intramontabili colonne sonore del cinema italiano saranno eseguite e interpretatae dal M° Eliseo Castrignanò che sarà anche al pianoforte, oltre che alla direzione della OLeS. Il sodalizio con il direttore salentino si rinnova con frequenza per il piacere dell’ascolto di chi segue questa compagine orchestrale che rappresenta il Salento.

“Sarà un concerto che prenderà certamente il pubblico. Si tratta di autori che hanno segnato la storia del cinema italiano e che sono già nella tradizione classica delle colonne sonore” dice la vice presidente, arpista, GiuliettaKeti Ritacca che non esita a definire il sodalizio Castrignaò – OleS “sempre ricco e fecondo perché c’è una conoscenza pluriennale e grande stima reciproca”

Biglietti come sempre su vivaticket.com o al botteghino, € 20,00 e € 15,00 ridotto.

