(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 CARCERI: PRES. MASCHIO (FDI), “SOLIDARIETÀ A NORDIO, DELMASTRO, OSTELLARI. ESPOSTO SINISTRA ATTO FOLLE E GRAVE”

“Esprimo piena solidarietà al Ministro Nordio e ai Sottosegretari Delmastro e Ostellari. Sono basito ed incredulo. Un esposto in Procura contro esponenti del Governo per la condizione carceraria e perchè “rei” di non aver voluto approvare lo svuotacarceri, è una cosa folle sul piano giuridico e gravissima sul piano politico. Tradisce una mentalità eversiva di certa sinistra che, sconfitta democraticamente nelle urne e nelle Aule parlamentari, cerca di vendicarsi per via giudiziaria sugli avversari politici.

Un atteggiamento schizofrenico. Ancora la doppia morale della sinistra finto-garantista che, da un lato vuole riproporre gli svuotacarceri e dall’altro vuole mettere in carcere gli avversari politici.

Soffiando così sul fuoco della delicata situazione carceraria, l’irriconoscibile Giachetti e compagni diventano indirettamente i mandanti politici di un’escalation della tensione nelle carceri, dove già mandanti di altra natura, sono all’opera per cercare di far scoppiare disordini e rivolte.

Esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare in questo momento. Tutti dovrebbero impegnarsi per abbassare la tensione e dovrebbero collaborare, come sta facendo il Governo che, oltre al DL Carceri, sta già preparando altre misure per rendere più vivibili e sicure le carceri, sia per chi ci lavora sia per i detenuti” – È quanto affermato dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, On. Ciro Maschio.