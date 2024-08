CARCERI. PELLICINI (FDI): PAROLE GIACHETTI GRAVI E IRRESPONSABILI

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

“Voglio esprimere la mia totale solidarietà al ministro Nordio e ai sottosegretari Delmastro e Ostellari contro i quali è stato depositato un esposto in Procura per il semplice motivo di essere contrari alle norme proposte dall’opposizione per svuotare le carceri. Trovo davvero gravi e irresponsabili le parole dell’onorevole Giacchetti pronunciate nel corso della conferenza stampa di oggi con l’associazione ‘Nessuno tocchi Caino’, quando afferma che il governo perseguirebbe l’obiettivo di creare le rivolte nelle nelle carceri per poi sopprimerle con la forza. Parole demagogiche e assolutamente pericolose che appaiono, queste sì, come un’incitazione alla ribellione nelle carceri contro il governo. Il governo Meloni sta lavorando intensamente per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario che nessuno dei precedenti governi ha mai davvero affrontato e il voto di ieri al dl Carceri non è che la riprova di quanta attenzione vi sia. Il fatto che la sinistra si rivolga ai tribunali per tentare di fermare Fratelli d’Italia e il centrodestra dimostra che ha ormai perso la speranza di prevalere con il voto democratico”. Lo dice Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

