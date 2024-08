(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 07 agosto 2024 Napoli. Ferrante (Fi), Grazie a Tajani 10 mln per valorizzare città

“Accolgo con grande soddisfazione la richiesta del vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani di stanziare 10 milioni di euro in occasione delle celebrazioni dei 2.500 anni di Napoli, previste per il prossimo anno. Grazie a questa iniziativa sarà possibile valorizzare la città all’interno dell’identità europea, contribuendo al suo sviluppo economico-sociale e rafforzandone l’immagine sul piano internazionale. È un segnale di grande attenzione nei confronti di Napoli e del suo ruolo di città europea, un gesto concreto che consente di rendere onore alla sua storia e tracciare la rotta del suo futuro”. Lo scrive il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma