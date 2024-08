Comunicato stampa – NOTA DEL MINISTERO

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 07 agosto 2024 Per qualsiasi chiarimento si resta a disposizione.

Cordiali saluti

Ufficio comunicazione e stampa

Via Arenula, 70 – 00186 ROMA

http://www.giustizia.it – http://www.gnewsonline.it

NOTA DEL MINISTERO

Roma, 7 agosto 2024 – Nell’ambito della consueta interlocuzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia, nella giornata odierna, su richiesta del Presidente Giorgia Meloni, si è tenuto un incontro alla presenza dei Ministri Carlo Nordio, Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e del Sottosegretario Alfredo Mantovano.

L’incontro ha avuto come oggetto una programmazione futura che ovviamente non intende in alcun modo interferire né sovrapporsi con i lavori in corso presso il Parlamento sovrano.