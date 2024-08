(ARC) Sicurezza: Roberti, 5 milioni per esercenti delle citt capoluogo

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 07 agosto 2024 L’assessore ha illustrato i provvedimenti a favore delle Camere

di commercio a sostegno di operatori economici e esercenti. “Nel

2024 oltre 21 milioni complessivi su sicurezza nei territori”

Udine, 7 ago – “Sul fronte della sicurezza, per il 2024, la

Regione finora ha stanziato 21 milioni di euro. Al programma di

inizio anno che prevedeva 6 milioni, si sono aggiunte risorse per

10 milioni nel primo provvedimento nell’assestamento di bilancio

e con gli due ultimi emendamenti, sempre nel recente

assestamento, si aggiungono ulteriori 5 milioni complessivi

destinati, in particolare, a sostenere gli operatori economici e

i pubblici esercizi delle citt? capoluogo dove negli ultimi mesi,

soprattutto in alcune aree urbane, si sono intensificati fenomeni

di tensione e violenza anche di una certa gravit?. Questi fondi,

che saranno gestiti dalle due Camere di commercio regionali,

serviranno, nello specifico, per garantire la vigilanza

sussidiaria all’esterno dei locali e per l’acquisto e

l’installazione di sistemi di videosorveglianza”.

Lo ha detto questa mattina a Udine l’assessore regionale agli

Enti locale e alla sicurezza, Pierpaolo Roberti, durante la

conferenza stampa di presentazione dei provvedimenti che sono il

frutto di due emendamenti della Giunta regionale approvati con il

recente assestamento di bilancio. Presenti anche i presidenti

Antonio Paoletti (Cciaa Venezia Giulia) e Giovanni Da Pozzo

(Cciaa Pordenone-Udine).

Con il primo emendamento, del valore di tre milioni a favore

della Camere di commercio regionali, si destinano 500 mila euro a

favore del territorio del Comune di Pordenone, 1,5 milioni al

territorio del Comune di Udine e un milione al territorio del

Comune di Trieste: attraverso i contributi concessi alle Cciaa

che li gestiranno in tempi brevi con appositi bandi i gestori dei

pubblici esercizi potranno fare fronte alle spese (anche gi?

sostenute) del personale addetto alla vigilanza sussidiaria e

alla sicurezza esterna. Altri due milioni – uno per ciascuna

delle Camere di commercio di Pordenone-Udine e Venezia Giulia

Trieste-Gorizia – serviranno per la concessione dei contributi

alle imprese (in misura non inferiore al 60 per cento della

spesa, anche in questo caso sulle spese gi? sostenute)

finalizzati all’acquisto e installazione e attivazione di

impianti di videosorveglianza negli edifici adibiti ad attivit?

professionali e commerciali.

“I fondi assegnati ai due enti camerali – ha proseguito Roberti –

la cui collaborazione e sinergia sono preziosa in quanto ci

consentono di arrivare prima e direttamente agli operatori

economici e ai territori, sono destinati alle citt? capoluogo

della regione con un’attenzione al territorio del Comune di Udine

che nelle ultime settimane ha registrato qualche episodio anche

drammatico nelle aree della cosiddetta movida. Con questi

interventi – ha evidenziato l’assessore – non solo vogliamo

garantire maggiore sicurezza alle citt? e alle comunit?

territoriali, ma anche essere vicino a quelle attivit? economiche

e agli esercenti che stanno soffrendo le conseguenze di questa

situazione e si vedono, talvolta, costretti ad affrontare le

spese della vigilanza esterna ai locali”.

“Con questi provvedimenti – ha ribadito l’esponente della Giunta

regionale – vogliamo intervenire tempestivamente a fronte degli

episodi che si sono registrati nelle ultime settimane per fare in

modo che rimangano tali e vengano subito arginati. Nella nostra

regione – ha voluto precisare l’assessore – non si pu? infatti

parlare di un allarme sicurezza poich? i numeri ci dicono che il

Friuli Venezia Giulia ? ancora una regione estremamente sicura se

comparata al resto del territorio nazionale. Ma questo non deve

bastarci, gli episodi cui abbiamo assistito ci impongono di

tenere ancora pi? alta la guardia in modo che i fatti

circoscritti che si sono verificati non assumano i contorni di un

fenomeno pi? diffuso. Da qui, il nostro impegno – ha concluso

Roberti – che proseguir? con lo stanziamento di risorse ingenti

che, probabilmente, nessun’altra Regione italiana ha messo finora

in campo per garantire ai cittadini un livello di sicurezza

sempre migliore”.

