(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 Sala Stampa Sacro Convento Assisi

Direttore fra Giulio Cesareo, OFMConv

SACRO CONVENTO E GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA: OMAGGIATO IL

CAPO RESTAURATORE DELLA BASILICA DI ASSISI SERGIO FUSETTI

Conclusi i due giorni di studi sul Maestro di San Francesco

ASSISI (PG), 8 GIU – Si è svolta ieri, 7 giugno, presso la Sala Cimabue del Centro convegni Colle del

Paradiso del Sacro Convento di Assisi, la seconda di due giornate organizzate dalla Galleria Nazionale

dell’Umbria in collaborazione con il Sacro Convento. L’iniziativa si è sviluppata intorno ai temi della

mostra, in corso fino al 9 giugno presso il Museo perugino, dedicata al Maestro di San Francesco, l’artista

ignoto che ha affrescato la navata della chiesa inferiore della Basilica di San Francesco.

Culmine delle due giornate è stato l’omaggio reso al capo restauratore e responsabile dell’Ufficio tecnico

della Basilica, il prof. Sergio Fusetti, per il traguardo dei cinquant’anni di carriera. Nell’introdurre l’ultima

parte dei lavori fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, ha espresso anche la propria

gratitudine per il rapporto instaurato tra il Sacro Convento e la Galleria Nazionale dell’Umbria negli ultimi

anni, avviato dall’allora Custode fra Mauro Gambetti, OFMConv, ed il direttore Marco Pierini.

«Speriamo che questo rapporto – ha dichiarato fra Moroni – possa portare frutto per qualche iniziativa

propria del Museo del Tesoro della Basilica. È fondamentale riconoscere l’importanza di ciò che qui vive. La

Basilica non è un museo, è anche un capolavoro d’arte e di spiritualità. Di tutto questo Sergio Fusetti è ben

cosciente. Lavorare qui non è come lavorare in qualsiasi altro luogo.

Competenza, professionalità, amore e passione. Quattro sostantivi per sintetizzare l’opera del M° Fusetti in

questi cinquant’anni. Competenza e professionalità acquisite sul campo e perfezionate nel tempo, a contatto

con i capolavori d’arte della Basilica. Amore e passione per il proprio lavoro e per ciò che la bellezza riesce a

trasmettere. E a questi termini unisco anche il profondo rispetto per l’istituzione che questo luogo