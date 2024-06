(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 Riapre al pubblico la Chiesa di San Bernardino a Triora

Riapre al pubblico la Chiesa di San Bernardino a Triora. La chiesa,

autentico gioiello della Valle Argentina, sarà visitabile fino al 30

settembre, dal venerdì alla domenica, dalle 14.30 alle 18.30 o in altri

giorni della settimana per gruppi di almeno 10 persone. Le visite si

disponibile nella nuova webapp, raggiungibile da dispositivi mobili a

questo indirizzo webapp.trioraexperience.it, l’audioguida che vi

porterà alla scoperta di Triora (disponibile anche in inglese e

francese).

L’edificio religioso fu eretto agli inizi del 1400 in posizione

strategica, lungo la via dei pellegrini che dall’Italia raggiungevano

la Provenza ed Avignone. Fu dedicato alla figura di San Bernardino,

che proprio in quel periodo predicava lungo le strade dell’Italia e

della Liguria, per pacificare una popolazione inquieta e molto

bellicosa. Bernardino da Siena apparteneva all’Ordine dei Francescani

e le sue predicazioni furono così importanti per lo spirito di

conciliazione e di rinnovamento della vita religiosa dei comuni appena

sorti, che il Papa Niccolò V lo proclamò Santo nel 1450. La Chiesa

presenta al suo interno pregevoli affreschi quattrocenteschi di scuola

toscana, che raffigurano eretici, demoni e figure umane irreali e

smaterializzate.