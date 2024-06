(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

*Luigi Traettino nominato Console Onorario della Repubblica dell’India a

Caserta per il distretto consolare che comprende Salerno, Napoli, Caserta,

Avellino, Benevento, Basilicata e Puglia*

L’Ambasciata dell’India in Italia ha annunciato la nomina del Dott. Luigi

Traettino a Console Onorario della Repubblica dell’India a Caserta per il

distretto consolare che comprende Salerno, Napoli, Caserta, Avellino,

Benevento, Basilicata e Puglia.

Traettino, un illustre imprenditore, mette a disposizione la sua vasta

esperienza e un forte impegno al fine di rafforzare e approfondire le

relazioni bilaterali tra l’India e l’Italia.

Come Console Onorario con sede a Caserta, svolgerà un ruolo centrale nella

promozione degli scambi commerciali, economici, culturali, consolari e

accademici, e nell’incrementare la cooperazione reciproca tra la Campania,

la Basilicata e la Puglia e l’India.

La sua nomina sottolinea l’importanza di queste regioni come centri nodali

per il rafforzamento delle collaborazioni tra l’India e l’Italia in vari

ambiti.

“Assumo con orgoglio ed entusiasmo questo nuovo incarico. – commenta il

nuovo Console onorario – Sono profondamente onorato e consapevole della

responsabilità di rappresentare e servire una collettività

straordinariamente ampia e operosa, orgogliosa delle proprie radici e

proiettata verso il futuro”.

“L’India – continua Traettino – rappresenta una grande risorsa per

l’imprenditoria della nostra terra: lo dimostrano gli importanti

investimenti di gruppi indiani come Titagarh Rail Systems Limited e Amber,

che hanno consentito il rilancio della Titagarh Firema Spa, che mi onoro di

presiedere e che oggi vive un momento di massima ascesa”.

“Lavorerò, dunque, con il massimo impegno per contribuire a rafforzare

ulteriormente le relazioni e sostenere la determinazione a esplorare le

opportunità di accordi reciprocamente vantaggiosi” conclude.

Il Dott. Luigi Traettino ha una notevole e comprovata esperienza di

leadership e di lavoro nella comunità imprenditoriale italiana. Ricopre

attualmente la carica di Presidente di Titagarh Firema Spa, una joint

venture Indo-Italiana nel settore ferroviario. E’ attualmente membro

dell’Advisory Board per gli Investimenti Esteri di Confindustria.

L’Ambasciata dell’India estende le sue congratulazioni e formula i migliori

auguri a Traettino per il suo nuovo ruolo in attesa di iniziare a lavorare

assieme.