Inaugurato nuovo Parco giochi a Levanzo (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 COMUNE DI FAVIGNANA – ISOLE EGADI

Inaugurato nuovo Parco giochi a Levanzo. Forgione: “Un’area attesa da tempo dalla comunità che contribuirà a migliorare la qualità della vita sull’isola”

I bambini di Levanzo, la più piccola delle tre isole Egadi, hanno da oggi un’area in cui divertirsi in sicurezza. Ieri pomeriggio, presso la Casa comunale, è stato inaugurato il nuovo Parco giochi realizzato con i fondi della Democrazia partecipata. La struttura, progettata con l’obiettivo di dare ai bambini un’area dedicata allo svago e alla socialità, è dotata di giochi moderni e sicuri e di panchine per accogliere grandi e piccini.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato il sindaco Francesco Forgione, il vice sindaco Ignazio Galuppo, il consigliere comunale Pietro Giangrasso, il luogotenente Leonardo Bileti, comandante della stazione dei Carabinieri di Favignana, Mauro Chimieri, presidente dell’Associazione “Libeccio”, e numerosi cittadini.

“L’apertura del Parco giochi segna un passo significativo per Levanzo”, dice il sindaco Francesco Forgione. “La comunità attendeva da tempo uno spazio dedicato ai più piccoli. Grazie alla proposta dell’Associazione Libeccio, votata dai cittadini, abbiamo realizzato un luogo accogliente dove i bambini potranno ora giocare in sicurezza. Questo parco sarà aperto tutto l’anno, non solo per i residenti ma anche per i visitatori, e siamo certi contribuirà a migliorare la qualità della vita sull’isola. Ringrazio il dottore Filippo Oliveri, responsabile del Secondo Settore, che ha seguito tutta la pratica, e quanti hanno collaborato rendendo possibile la realizzazione di questo progetto”.

“Questo parco rappresenta un punto di partenza per il rilancio di Levanzo”, dice Mauro Chimieri, presidente dell’Associazione Libeccio. “Vogliamo che la nostra isola abbia spazi e servizi adeguati. Ringraziamo il sindaco, il consigliere Giangrasso e tutti coloro che si adoperano per il bene della nostra comunità”.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

SCARICA VIDEO (Immagini inaugurazione e interviste)

https://file.wastransfer.com/vAVMaNs6