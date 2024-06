1° comunicato stampa del 8 giugno 2024

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

ARIENZO (CE). FALSO ANNUNCIO ONLINE. 43ENNE CROTONESE DENUNCIATA DAI

CARABINIERI DOPO AVER INTASCATO 1500 EURO.

La vittima del raggiro, un 48enne del casertano, dopo essersi accorto di

essere stato truffato, ha denunciato ai carabinieiri della Stazione di

Arienzo la sua disavventura.

È accaduto nella mattinata di ieri quando l’uomo, convinto di fare un ottimo

affare, ha versato con un bonifico bancario un acconto di 1500,00 euro per

l’acquisto di un trattore agricolo, messo in vendita da una 43enne di

Crotone su una nota piattaforma web. Dopo qualche ora però, si è accorto

che l’inserzionista, nonostante i suoi continui tentativi di contattarla, ha

interrotto ogni forma di comunicazione.

Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma attraverso

l’incrocio dei dati del conto corrente fornito per il pagamento con quelli

dell’utenza telefonica usata dall’inserzionista e gli estremi del documento

di identità lasciati a garanzia per il versamento, hanno consentito di

risalire alla sua identità.

La donna, già nota alle forze dell’ordine per la commissione di numerose

truffe, questa volta aveva utilizzato un numero di telefono intestato ad un

cittadino extracomunitario e un documento di identità falsificato,

originariamente intestato ad altra persona ed utilizzato anche per la

commissione di altre truffe via web.

La formalizzazione della denuncia da parte della vittima ha permesso ai

militari dell’Arma di procedere al deferimento in stato di libertà della

43enne, ritenuta responsabile della truffa, ed al sequestro preventivo del

suo conto corrente. Parte della somma bloccata, pari a 2000 euro, sarà

utilizzata per il risarcimento del denunciante.