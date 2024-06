(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

Pista ciclabile in via del Molinuzzo e piazza San

Francesco: da lunedì 10 giugno al via i lavori

L’opera prevede anche la ripavimentazione in pietra grigia arenaria di fronte alla chiesa

di San Francesco. Le auto potranno transitare

Partiranno da lunedì 10 giugno, con l’apertura del cantiere, i lavori per realizzare la pista

ciclopedonale in via del Molinuzzo per poi proseguire lungo piazza San Francesco, sul lato di

fronte alla chiesa omonima. Previsto anche un intervento di ripavimentazione in pietra grigia

arenaria nell’area in corrispondenza della fermata dell’autobus di fronte alla chiesa.

L’itinerario permetterà di completare il collegamento tra la Stazione di Pistoia Ovest e piazza San

Francesco, vista l’esistenza della ciclopedonale che, partendo dalla Stazione di Pistoia Ovest,

attraversa via San Biagio in Cascheri, via Betti per poi terminare in via Fucini. Una volta

completata, l’opera permetterà anche il collegamento tra la zona ad ovest della ferrovia, dove

sono presenti il viale Adua, il parcheggio scambiatore della stazione, l’Istituto Fedi – Fermi e il

centro cittadino.

In dettaglio l’opera, finanziata per 240.000 euro in parte dal Comune e in parte dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del programma di incentivazione

della mobilità urbana sostenibile (PRIMUS), prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale di

larghezza 2,50 metri dal lato sinistro rispetto alla carreggiata stradale, dove si trova il marciapiede

attuale di via del Molinuzzo, strada a senso unico da viale Petrocchi verso piazza San Francesco. Il

percorso sarà rialzato rispetto alla carreggiata stradale. Il passaggio pedonale durante i lavori sarà

garantito sul marciapiede esistente sul lato destro rispetto alla strada.

L’illuminazione pubblica è già presente e verranno installate due telecamere per la

videosorveglianza. È previsto inoltre lo spostamento delle caditoie esistenti e l’adeguamento del

sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

L’assessore alla mobilità del Comune di Pistoia evidenzia che i lavori prendono il via con la

concomitanza della chiusura delle scuole proprio per evitare il più possibile problemi alla viabilità

cittadina. L’obiettivo di tutti gli interventi realizzati, in corso e che proseguiranno è di incentivare

gli spostamenti in città con la bicicletta e a piedi, con facilità e in sicurezza, in alternativa all’auto,