NOTA STAMPA – EUROPEE 2024, NICOLA CAPUTO CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE DAVANTI AD UNA PIAZZA GREMITA DI SOSTENITORI

EUROPEE 2024, NICOLA CAPUTO CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE DAVANTI AD UNA PIAZZA GREMITA DI SOSTENITORI

L’IMPEGNO DI CAPUTO: “DEDICATEMI CINQUE MINUTI E IO VI DEDICHERÒ I MIEI PROSSIMI CINQUE ANNI IN EUROPA”

“Una straordinaria opportunità di confronto con cittadini, amministratori, imprenditori e agricoltori per condividere le proposte di questa lunga ed emozionate campagna elettorale. E non poteva che essere nella mia Teverola, dove tutto è iniziato e dove sono nato e cresciuto. In questa campagna ho percorso oltre 30mila km e incontrato migliaia di persone in tutta la circoscrizione meridionale. Un modo per raccogliere le istanze dei territori e per ridurre le distanze tra Europa e Sud. Queste elezioni europee, saranno le più decisive di sempre. In gioco c’è il futuro dell’Europa e della nostra terra, ma insieme possiamo davvero determinare il nostro destino”.

L’intervento sul palco di Teverola di Nicola Caputo – candidato alle Europee 2024 con la lista Stati Uniti d’Europa – per la chiusura della sua campagna elettorale, alla presenza di oltre mille persone arrivate da tutte le regioni del Mezzogiorno.

“Una grande festa – continua Nicola Caputo, già parlamentare europeo e attuale assessore regionale all’Agricoltura – perché la politica, quella bella, emoziona e gratifica sempre. Ho sentito la necessità di condividere questo momento con le persone che ho incontrato in queste settimane e che ho guardato negli occhi. Un ultimo incontro per suggellare un patto tra me e ogni singolo elettore: dedicatemi cinque minuti e io vi dedicherò i miei prossimi cinque anni, impegnandomi a portare più Sud in Europa”.

Nel corso dell’incontro, Nicola Caputo ha indossato la maglietta con il suo numero di cellulare stampato: un numero sempre a disposizione di tutte le comunità e di tutti gli amministratori per non lasciare indietro mai niente e nessuno.

Una dimostrazione del suo impegno e di quella vera politica di prossimità che Caputo ha promosso, negli ultimi anni, in tutti i territori.

A Teverola, tra gli altri, sono intervenuti: consiglieri regionali Enzo Alaia, Tommaso Pellegrino e Vincenzo Santangelo; consigliere comunale di Ottaviano, Felice Picariello; consigliera provinciale Angela Sferragatta; Bepy Izzo, presidente Italia Viva Benevento; Luigia Martino, presidente Italia Viva Caserta; Piergiorgio Cribari; Fausto De Maria, sindaco di Latronico; Flavio Bartolini, consigliere provinciale di Teramo; direttori regionali di Confagricoltura, CIA

Copagri e Coldiretti; presidenti di Ordini professionali; rappresentanti del mondo del vino; presidenti dei Consorzi di Tutela; sindaci e amministratori provenienti da tutto il meridione; e tanti amici, imprenditori e professionisti che hanno portato la loro testimonianza.