La transizione digitale fra tecnologia, economia e demografia verso un nuovo ecosistema finanziario – Martedì alle 16 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 LA TRANSIZIONE DIGITALE FRA

TECNOLOGIA, ECONOMIA E

DEMOGRAFIA VERSO UN NUOVO

ECOSISTEMA FINANZIARIO

Martedì 11 giugno 2024 – 16.00

Sala della Regina, Palazzo Montecitorio 1

Piazza di Montecitorio | Roma

L’ingresso sarà consentito dalle 15:00 alle 15:45

La trasformazione digitale è un fenomeno che sta

modificando profondamente il mondo in cui viviamo.

Non si tratta solo di tecnologia, anche se strumenti come

l’Intelligenza Artificiale, i Computer Quantici, il Cloud,

costituiscono formidabili abilitatori del cambiamento.

A essi si affiancano infatti, in un rapporto di forte

influenza reciproca, l’innovazione dell’ecosistema

finanziario, le trasformazioni nella composizione

demografica della popolazione e i mutamenti socioculturali che caratterizzano le ultime generazioni.

Il seminario si propone l’obiettivo di esplorare le diverse

dimensioni della transizione digitale, evidenziandone gli

aspetti tecnologici, economici e demografici,

individuando i rischi e le opportunità e analizzando le

relazioni fra i fenomeni e i possibili effetti nel breve e nel

medio periodo sulla società e sull’economia.

L’argomento è stato recentemente oggetto di studi e

pubblicazioni che offriranno ai partecipanti una serie di

spunti sui quali confrontarsi.

Programma

Introduzione

– on. Alessandro Colucci – Segretario di Presidenza

Camera dei Deputati

Relatori

– Alessandra Perrazzelli – Vice Direttrice Generale, Banca

d’Italia

– Salvatore Rossi – già Direttore Generale Banca d’Italia e

Presidente TIM, economista

– Dario Russo – già Direttore Centrale della Banca d’Italia

– Fabio Pompei – CEO, Deloitte Central Mediterranean

– Carlo Comporti – commissario, CONSOB

– Alberto Pastore – Direttore Dipartimento di

Management, Università La Sapienza

– Mario Nobile – Direttore Generale, Agenzia per l’Italia

Digitale

Moderatrice