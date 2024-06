INPGI, AMPIA FIDUCIA A CONTROCORRENTE. NEL LAZIO ELETTI TUTTI E 6 CANDIDATI

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 *CONTROCORRENTE LAZIO:

«INPGI, AMPIA FIDUCIA

ELETTI TUTTI E SEI I CANDIDATI»*

Ampia fiducia nella squadra di *Controcorrente*, che ha eletto* 36 rappresentanti delle regioni sul totale dei 52 membri* dell’assemblea dei delegati dell’*Inpgi.*

In particolare, nel *Lazio* la nostra squadra ha riscosso larga fiducia,* eleggendo tutti e 6 i propri candidati*, che sono risultati anche i più votati dei 9 rappresentanti della regione.

*Ringraziamo* sentitamente le colleghe e i colleghi che, in così considerevole misura, hanno manifestato con il loro voto la *fiducia* nella nostra squadra di candidati di *Controcorrente Lazio*, in alleanza con l’associazione *Giornalisti 2.0*: tutte persone competenti e sensibili alle problematiche dei colleghi.

L’impegno ora si trasferisce negli organi dell’Inpgi, dove ci batteremo perché, in sintonia con tutti gli altri enti della nostra professione, i giornalisti autonomi possano vedere riconosciute la* dignità professionale e la adeguata retribuzione* che questo settore, in forte espansione, merita.

Qui i *risultati* completi, regione per regione:

*[tlink_2] [1]*



Disiscriviti [3]

[1] https://inpgi.it/elezioni-2024/elezioni-2024-graduatorie-finali/#TRACK

[3] https://controcorrenterm.voxmail.it/upr/pv7pxd/k1n1ycx/unsubscribe?_m=qv0wwr&_t=54c0902f

Gestione newsletter by VOXmail