Fwd: Riflessione sugli effetti della riforma del titolo V della Costituzione – Martedì alle 16.30 diretta webtv

La Camera sta per approvare l'Autonomia differenziata

Riflessione sugli effetti della riforma del titolo V della Costituzione

(Bozza di programma)

Martedì 11 giugno 2024 ore 16,30

Aula dei Gruppi Parlamentari Camera dei Deputati, via di Campo Marzio, 78

Introduce Luana Zanella (presidente del Gruppo parlamentare AVS)

Relazione introduttiva Laura RONCHETTI

(docente di diritto Costituzionale Università del Molise)

Interventi:

Peppe De Cristofaro (Presidente del Gruppo Misto al Senato della Repubblica)

Marina Boscaino (Portavoce del Comitato Contro ogni Autonomia Differenziata)

Alfonso COLUCCI (Capogruppo in I Commissione del Movimento 5 stelle)

Simona Bonafè (Capogruppo in I Commissione del Partito democratico)

Massimo VILLONE (professore emerito di diritto costituzionale presso

l’Università degli Studi di Napoli Federico II)

Conclusioni Filiberto Zaratti (Capogruppo in I Commissione di AVS)

per partecipare è necessario accreditarsi entro venerdì 7 giugno, inviando nome

Per gli uomini è indispensabile la giacca