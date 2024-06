CS Grandi concerti estate Pordenone

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

Grandi concerti al parco San Valentino durante l’Estate a Pordenone

Ricca serie di eventi collaterali anche nel resto della città

Pordenone, 07/06/2024

Sono state presentate questa mattina in Comune a Pordenone le tre importanti rassegne estive che animeranno i mesi più caldi in città: il Pordenone Blues Festival, il Pordenone Live e il Music in Village. A parlarne, rispettivamente Andrea Mizzau, Loris Tramontin e Michele Boria, introdotti dall’Amministrazione comunale che sostiene da tempo le tre grandi rassegne musicali, capaci di catalizzare in città decine di migliaia di persone. Si pensi che l’anno scorso, questi tre grandi contenitori culturali hanno fatto registrare ben 50 mila presenze, senza considerare gli altri eventi organizzati in città.

Anche questa sarà un’estate fatta di grandi concerti che si terranno nella cornice verdissima di Parco San Valentino e che confermano Pordenone come palcoscenico della musica e dell’intrattenimento di giovani e meno giovani, proponendo leggende della musica rock internazionale e nuovi talenti, tanto amati dai ragazzi, per venire incontro ai gusti delle persone di tutte le età, unendo ricercatezza musicale a iniziative pop.

Pordenone negli ultimi anni si è distinta per presentare una grande offerta culturale e musicale che viene supportata da un’ospitalità ancor più ampia in occasione degli eventi, quando negozi e musei rimangono aperti anche la sera, durante i Giovedì sotto le Stelle. Iniziative che si inseriscono in una ben più ampia programmazione dedicata ai ragazzi, che comprende anche la 3° edizione dello Young Corner, apprezzato contest per giovani musicisti tra gli 11 e i 25 anni, e il nuovissimo concorso fotografico “Il tempo di una fotografia” rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni di Pordenone e provincia.

Ma torniamo alle tre rassegne musicali dell’Estate a Pordenone.

PORDENONE BLUES FESTIVAL

Si parte con il Pordenone Blues Festival che, da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio, presenterà al parco San Valentino i concerti di artisti straordinari provenienti da tutto il mondo per dei live esclusivi. Lunedì 8 luglio tutto pronto per i Rival Sons, rock band capace di spaziare dal blues rock all’hard rock e due volte nominata ai Grammy, e Creeping Jane, band di Brighton dal repertorio indie-rock. Martedì 9 luglio suoneranno i Placebo, tra i più grandi gruppi di rock alternativo degli ultimi vent’anni, con una special guest e djset di Marco Bellini. Mercoledì 10 luglio gran finale con Alice Cooper, icona del rock e padre dello shock rock, a Pordenone per l’unica data italiana del tour, e il Nightmare Party, una serata da brivido che promette grandi emozioni grazie ad un’esplosione di musica, spettacoli e divertimento a tema horror.

L’11 luglio la rassegna approda in centro città con Blues on the road, un format ben noto da anni, che prevede oltre 20 concerti e dj set. Dalle 18.30 alle 23.30 Pordenone si trasforma in una sorta di “french quartier” di New Orleans in cui ci sarà buona musica in ogni angolo del centro e arriveranno, come ad ogni edizione, circa 10 mila persone.

PORDENONE LIVE 2024

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il parco San Valentino ospiterà il Pordenone Live 2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori questa cornice verde della nostra città con un programma che strizza l’occhio ad un pubblico giovanissimo (con due tra i più importanti nomi emergenti del panorama italiano), ma che tiene conto anche di un pubblico più maturo (con protagonisti affermati della scena musicale nazionale).

Saranno tre i grandi concerti in programma a cavallo tra luglio e agosto. Ad aprire le danze il rapper Mr Rain (18 luglio) appuntamento in esclusiva regionale nel quale l’artista presenterà le canzoni dell’ultimo album “Pianeta di Miller” e tutti i suoi successi, tra cui la hit “Supereroi”, ben cinque volte disco di platino. Sarà poi la volta di Francesco Renga e Nek (20 luglio) in un emozionante concerto in cui si potranno ascoltare i repertori delle due icone del pop italiano, con canzoni che hanno fatto emozionare diverse generazioni. Il terzo appuntamento è con Kid Yugi (11 agosto), rapper astro nascente della nuova scena musicale italiana, già amatissimo dal pubblico. I biglietti per i concerti del Pordenone Live, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione FVG e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su http://www.azalea.it .

MUSIC IN VILLAGE