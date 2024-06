COMUNICATO STAMPA – MEF ASSUME 40 FUNZIONARI, BANDO DI CONCORSO ONLINE SU INPA

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 MEF ASSUME 40 FUNZIONARI, BANDO DI CONCORSO ONLINE SU INPA

È online sul portale inPA il bando di concorso, adottato lo scorso 17 maggio dalla Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), per la selezione di 40 funzionari, a tempo indeterminato, nei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze.

La selezione punta a rafforzare gli uffici centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e riguarda in particolare:

15 unità con il profilo professionale di funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati (Codice STAT);

24 unità con il profilo professionale di funzionario economico con orientamento in contabilità pubblica – Famiglia Professionale Funzionari economico-finanziario-contabili (Codice ECON).