Comunicato stampa – Dirigente Patrizio Belli Provincia di Viterbo

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 *COMUNICATO STAMPA*

Un Ente di governo territoriale, quale è appunto la Provincia, ha il dovere

di stare al fianco dei propri giovani e accompagnarli in un percorso di

crescita psicofisico: ecco perché la Provincia di Viterbo ha organizzato un

ciclo di incontri sulla Fisioanalisi rivolto proprio alle ragazze e ai

ragazzi dei Centri di Formazione Professionale di Capranica, Civita

Castellana e Viterbo.

L’iniziativa è stata promossa dalla Provincia di Viterbo nell’ambito del

progetto “VIVACE: Vita, Inclusione, Crescita, Empowerment” all’interno del

programma “G.A.M.E. UPI: tutti in gioco, nessun escluso”. Il ciclo di

incontri, tenuto dall’esperto di Fisioanalisi Professor Giuseppe

Mastrodicasa, si è concluso recentemente con successo e con elevati indici

di partecipazione e coinvolgimento da parte dei ragazzi.

Questi ultimi hanno infatti avuto la possibilità, tramite la guida esperta

del Professore Mastrodicasa, di apprendere i rudimenti e gli insegnamenti

della Fisioanalisi, che altro non è che una disciplina innovativa che serve

a migliorare la postura e a promuovere l’equilibrio psicofisico. Gli

studenti dei Centri di Formazione Professionale hanno infatti partecipato

anche a cicli di terapie, dai quali hanno tratto giovamento sia fisico che

nozionistico.

Recenti studi e analisi mostrano come tra i ragazzi si stiano diffondendo

un certo disinteressamento per l’attività sportiva e, purtroppo, diversi

disagi psicologici, soprattutto dopo l’esperienza traumatica del Covid-19

che ha stravolto le loro vite. Stare al loro fianco dunque, avvicinarli a

un percorso di miglioramento fisico e psichico, trasmettere loro nuovamente

la passione per l’attività fisica e favorire l’adozione di stili di vita

sani è un dovere cui le Istituzioni, in particolar modo quelle locali, non

possono tirarsi indietro.

*07/06/2024*

*Patrizio Belli*

*Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Viterbo*