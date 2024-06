(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Campionati Italiani Assoluti – Enrico Piatti e Giulia Rizzi vincono i

titoli individuali di spada a Cagliari

CAGLIARI – Enrico Piatti e Giulia Rizzi sono i nuovi campioni italiani

individuali di spada. La terza giornata di gare ai Campionati Italiani

Assoluti Cagliari 2024, organizzati dall’Accademia d’Armi Athos negli

impianti di Monte Mixi e al PalaPirastu, si conclude tra applausi,

emozioni e lacrime. Un pianto di dispiacere bagna gli occhi di Alberta

Santuccio, costretta al ritiro dopo un solo periodo, con il punteggio in

equilibrio, nella finale femminile contro Giulia Rizzi. Ma un fastidio

fisico, con Europei e Olimpiadi alle porte, impone di non rischiare

nulla.

La gara maschile vede l’affermazione di Enrico Piatti dell’Aeronautica

Militare, che conquista il suo primo titolo italiano assoluto al termine

di una finale giovanissima contro lo scudettato under 20 Matteo Galassi

dei Carabinieri, vinta 15-9: 41 anni la somma delle età dei due atleti:

22 per Piatti e 19 per Galassi. Quarantuno sono anche gli anni di Matteo

Tagliariol dell’Aeronautica Militare, splendido bronzo alla sua ultima

gara individuale da atleta, sconfitto 15-13 da Galassi al termine di una

finale combattuta e spettacolare. Bronzo anche per Filippo Armaleo delle

Fiamme Azzurre, neo campione europeo under 23 e battuto sconfitto in

semifinale 15-5 da Piatti.

La finale femminile è un affare tutto interno alle Fiamme Oro, con

Giulia Rizzi, argento un anno fa a La Spezia, opposta ad Alberta

Santuccio. Le due atlete si affrontano alla pari per tre minuti: Rizzi

va al primo riposo in vantaggio per 3-2, ma proprio durante il minuto,

Alberta Santuccio si toglie la maschera per scoprire un volto rigato

dalle lacrime. Un dolore al piede la ostacola, vorrebbe provarci, ma non

si può assolutamente rischiare. Così, suo malgrado, Santuccio alza

bandiera bianca, si ritira e Rizzi è campionessa italiana per la seconda

volta in carriera, successo che dà seguito alla sua stagione fantastica.

Salgono sul terzo gradino del podio Rossella Fiamingo dei Carabinieri,

fermata in semifinale per 12-9 nel derby catanese contro Santuccio, e

Alice Clerici delle Fiamme Oro, superata per 15-5 da Rizzi.

Una lunga e calorosa _standing ovation_ del pubblico di Cagliari ha

salutato tre grandi spadisti che proprio oggi, ai Campionati Italiani

Assoluti, hanno chiuso la loro carriera individuale: Paolo Pizzo

(campione del mondo a Catania 2011 e Lipsia 2017 e argento olimpico a

squadre a Rio 2016), Marco Fichera (argento olimpico a squadre a Rio

2016) e Matteo Tagliariol (oro olimpico individuale a Pechino 2008),

sono stati omaggiati dal pubblico e dal Presidente della FIS Paolo Azzi

per i risultati che hanno dato alla scherma italiana.

Domani, nella quarta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Cagliari

2024. sono in programma le prove a squadre di serie A1 di spada maschile

e femminile.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPADA MASCHILE – CAGLIARI, 7 GIUGNO 2024

Qui i risultati [1]

Finale

Piatti (Aeronautica Militare) b. Galassi (Carabinieri) 15-9

Semifinali

Piatti (Aeronautica Militare) b. Armaleo (Fiamme Azzurre) 15-5

Galassi (Carabinieri) b. Tagliariol (Aeronautica Militare) 15-13

Quarti di finale

Piatti (Aeronautica Militare) b. Mastromarino (Scherma Pistoia 1894)

15-10

Armaleo (Fiamme Azzurre) b. Cimini (Esercito) 13-10

Galassi (Carabinieri) b. Deguchi (Roma Fencing) 15-1

Tagliariol (Aeronautica Militare) b. Diliberto (Accademia Scherma

Marchesa) 14-11

Classifica finale (101): 1. Enrico Piatti (Aeronautica Militare), 2.

Matteo Galassi (Carabinieri), 3. Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), 3.

Matteo Tagliariol (Aeronautica Militare), 5. Gabriele Cimini (Esercito),

6. Luca Diliberto (Accademia Scherma Marchesa), 7. Nicolas Deguchi (Roma

Fencing), 8 Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SPADA FEMMINILE – CAGLIARI, 7 GIUGNO 2024

Qui i risultati [2]

Finale

Rizzi (Fiamme Oro) b. Santuccio (Fiamme Oro) rit.

Semifinali

Santuccio (Fiamme Oro) b. Fiamingo (Carabinieri) 12-9

Rizzi (Fiamme Oro) b. Clerici (Fiamme Oro) 15-5

Quarti di finale

Santuccio (Fiamme Oro) b. Isola (Aeronautica Militare) 15-6

Fiamingo (Carabinieri) b. Caforio (Aeronautica Militare) 15-8

Rizzi (Fiamme Oro) b. Cristofoletto (Scherma Treviso M° Ettore Geslao)

15-11

Clerici (Fiamme Oro) b. Casale (Cus Catania) 15-9

Classifica finale (90): 1. Giulia Rizzi (Fiamme Oro), 2. Alberta

Santuccio (Fiamme Oro), 3. Rossella Fiamingo (Carabinieri), 3. Alice

Clerici (Fiamme Oro), 5. Gaia Caforio (Aeronautica Militare), 6.

Federica Isola (Aeronautica Militare), 7. Maria Roberta Casale (Cus

Catania), 8 Allegra Cristofoletto (Scherma Treviso M° Ettore Geslao) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [3]

Links:

——

[1]

https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2024-06-10-05_CAGLIARI_-_Campionati_Italiani_Assoluti_individual/index.php?a=SP&s=M&c=&f=gironi

[2]

https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2024-06-10-05_CAGLIARI_-_Campionati_Italiani_Assoluti_individual/index.php?a=SP&s=F&c=&f=gironi

[3] http://www.federscherma.it