(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Amministrative: Tajani “Carlo Masci sarà ancora sindaco di Pescara,

straordinario amministratore”

“Siamo qui a Pescara per sostenere il nostro bravissimo sindaco, Carlo

Masci, uno straordinario amministratore che ha cambiato il volto di una

delle più belle città d’Italia. Sarà ancora sindaco e noi lo sosterremo.

Poi la grande festa per Pescara sarà la celebrazione del G7 Sviluppo, il 24

e 25 ottobre, dove i grandi dell’occidente e dei paesi più industrializzati

saranno qui per affrontare i grandi temi di politica internazionale ed

economica. Un modo per accendere ancora i riflettori su una città italiana

del Sud che merita grande attenzione. Una città alla quale io sono

particolarmente legato perché ho trascorso qualche mese bellissimo della

mia vita quando indossavo l’uniforme dell’Aeronautica”. Lo ha detto durante

un incontro elettorale a Pescara, il ministro degli Esteri, vicepremier e

segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

