(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Ambiente. Satta (FdI): Aree idonee energie rinnovabili buona notizia per territori

“Giunge oggi una buona notizia per la Sardegna. La Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Comuni ha infatti approvato il decreto delle aree idonee, che fissa i criteri per l’individuazione delle aree adatte all’installazione degli impianti di fonti rinnovabili. Colgo l’occasione per ringraziare il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, per il lavoro di raccordo e di cooperazione con le amministrazioni regionali e gli enti locali. Il dialogo istituzionale, del resto, è fondamentale per raccogliere le istanze dei territori. In concreto, questo decreto si inserisce nel solco tracciato dal governo Meloni, quello di una transizione energetica che contempera la sostenibilità ambientale e la tutela paesaggistica”.

Lo dichiara in una nota il senatore sardo di Fratelli d’Italia Giovanni Satta.

