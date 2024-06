(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 SOCIAL CARD, MONTARULI (FDI): DA GOVERNO MELONI GARANTITO REALE AIUTO AGLI

ITALIANI

“Con il governo Meloni garantito reale aiuto agli italiani. Come annunciato

dal ministro Lollobrigida, la card “dedicata a te”, che mette a

disposizione risorse per le fasce più deboli per l’acquisto di beni di

prima necessità tra cui alimentari, carburante e trasporti, aumenta la

propria platea. Grazie ai 676 i milioni messi a disposizione inoltre, da

settembre aumenterà anche l’importo che salirà da 460 a 500 euro e

coinvolgerà 30 mila famiglie in più rispetto allo scorso anno. Questi sono

i risultati di cui andiamo fieri: più aiuti agli italiani e zero

chiacchiere fumose, che piacciono solo alla sinistra”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.

Roma, 06 giugno 2024

