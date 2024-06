(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

SOCIAL CARD, DE PRIAMO (FDI): SOSTEGNO CONCRETO SENZA ASSISTENZIALISMO DI STATO

“La social card Dedicata a te e l’aumento dell’importo a 500€ offre un sostegno concreto alle oltre 30.000 famiglie in difficoltà che ne beneficeranno, garantendo un aiuto senza però alimentare l’assistenzialismo fine a se stesso che il reddito di cittadinanza aveva creato. Già in Campidoglio come Fratelli d’Italia facemmo inserire il diritto all’alimentazione nello Statuto di Roma Capitale, e questo provvedimento si fonda proprio sull’impegno a garantire la sussistenza ai cittadini più in difficoltà. Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione alle esigenze dei cittadini che hanno una reale esigenza e interviene concretamente senza storture e sperpero di denaro pubblico”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

