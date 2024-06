(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 SCUOLA, M5S: GRADUATORIE GPS A RISCHIO PER INCAPACITÀ VALDITARA

Roma, 6 giu. – “Sono troppe le disparità tra docenti che si creeranno a seguito dell’ordinanza faticosamente emessa da Giuseppe Valditara. Non solo i professori che aspettano da troppo tempo di potersi abilitare non riusciranno ad inserirsi in I fascia a causa dei ritardi nella pubblicazione dei decreti di avvio, ma il sistema dei punteggi congegnato nelle tabelle delle GPS, soprattutto sul sostegno, contribuirà a creare ulteriori disparità tra docenti già ampiamente discriminati. Infatti, il punteggio ottenuto dal conseguimento del titolo tramite i nuovi percorsi abilitanti varrà come titolo culturale anche nelle graduatorie sul sostegno, una scelta assolutamente illogica considerando che l’unico percorso abilitante ad oggi partito è quello da 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati. Il Ministro avrebbe dovuto comunicare in maniera più chiara e trasparente l’intenzione di assegnare un punteggio così alto, ma ha preferito tacere ed ora la sua disarmante incapacità rischia di mettere in discussione la legittimità delle graduatorie e delle relative nomine, con buona pace di coloro che speravano di poter finalmente insegnare”.

Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione cultura alla Camera e al Senato

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle