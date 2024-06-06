NOTA STAMPA – MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIALE PIACENZA PER INTERVENTI ALLA RETE IDRICA.

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 AREA DI CANTIERE
PAR CO DUCALE
VIALE PIACENZA
DA VIA LANFRANCO
A ROTATORIA SAVANI
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
BORGO BOSAZZA
MAR I
LIO M
VIA KENNEDY JOHN FITZGER
ODOLFO
BORGO TANZI R
VIALE
LLE F
AREA DI CANTIERE
VIALE PIACENZA
SENSO UNICO DIREZINE EST
FINO A VIA LANFRANCO
VIA PONTREMOLI
VIA C R
EMONA
VIA SPIN
ELLI AL
TIERO
IACEN
VIA DEI FARN ESE
VIA M
VIA S
VIA B ARILLI
VIALE
VIA Z
VIALE
VIA B
BORGO SANTO SPIRITO
DEI M
E V IT
Deviazione consigliata
SCI A
Deviazioni
Area di cantiere
IP IO
VIA G
VIALE
VIALE
VIA FLEMING ALESSANDRO
A2+BVIA
Legenda:
IC HE
VIA R
SCI A
VIA M
VIA D
VIA G
E’ CA
VIA S
VIA B
VIA G
A1+C+D
SA RE
VIA B
I BRU
VIA R
VIA B
HI RE
VIA DRUGMAN GIUSEPPE
ILD E
VIA C
CARTELLI DI PRESEGNALAMENTO
GIOVA
VIA G
– TIPO D
STRADA
CHIUSA
A MT. —
FRECCIA 150 X 40
VIA LA
– TIPO C
DEVIAZIONE
FRECCIA 150 X 40
VIA SAVANI PRIM
– TIPO B
DEVIAZIONE
VIA A
PASIN
I ALB
VIA SOLDATI ATANAS
CARTELLO 90 X 135
VIA RONCORON I LUIGI
IA B E
LLI G
– TIPO A2
VIA O
CARTELLO 90 X 135
VIA M
DAL 29/07/2024
AL 10/08/2024
VIALE PIACENZA
DA ROTATORIA
VIA SAVANI
CHIUSA
UROPA
– TIPO A1
VIA O
IA RI
VIA S
DAL 29/07/2024
AL 10/08/2024
VIALE PIACENZA
DA VIA LANFRANCO
SAVANI
ADVIA
I MERCATI
CHIUSA
VIALE
PIANO DI SEGNALAMENTO
(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 AREA DI CANTIERE