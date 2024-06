HALLISSEY A BITTARELLI: LA PROVOCAZIONE È NON TROVARE TAXI

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Al presidente di ItTaxi e URI Unione dei Radiotaxi d’Italia, Bittarelli,

che ringrazio per la solidarietà espressa dopo gli insulti e le percosse

ricevute dai suoi colleghi, mi permetto di ricordare che basta scendere

dalla macchina per rendersi conto che quella che difende è una corporazione

che tutela esclusivamente i propri interessi.

Non provoco e non sbeffeggio i lavoratori, che rispetto. Mi indigno per un

servizio scadente, con migliaia di chiamate inevase, code inumane,

pochissimi tassisti in rapporto al numero di abitanti, e assurdi vincoli

per gli NCC. Se chiedere liberalizzazioni, consapevole che renderanno il

servizio più efficiente, è provocatorio, bene, mi autodenuncio, ma le

assicuro che non serve per trovare un taxi in modo agevole.

Lo dichiara in una nota Matteo Hallissey, Segretario dei Radicali Italiani.

