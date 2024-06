(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Europee, Lollobrigida: Governo Meloni ha messo più fondi di altri su agricoltura

“Cambiare l’Europa significa riportarla alla radice dei Trattati di Roma che nel settore dell’agricoltura, mettevano al centro l’agricoltore come custode del territorio e produttore di buon cibo.

Nel tempo l’Europa, con la crescita della sinistra e delle sue visioni ideologiche, ha cambiato totalmente rotta, fino ad arrivare a disegnare l’agricoltore come un nemico dell’ambiente. Noi con Giorgia Meloni siamo stati dalla parte degli agricoltori fin dal primo giorno di Governo, raddoppiando i fondi per il settore. Faccio un appello ancora una volta: è una sfida che ho lanciato in ogni assemblea, ovvero quella di trovare altri Governi che negli ultimi 30 anni, hanno messo più risorse in agricoltura del governo Meloni. L’Italia ha rimesso al centro l’agricoltura in Europa, la presidente Meloni ha rimesso al centro l’agricoltura e la produzione”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida nel corso della sua intervista a Zapping su Radio 1 Rai.