CONTIENE FOTO# INCESSANTE LOTTA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CONTROLLI DEI CARABINIERI DAL CENTRO ALLE PERIFERIE. ARRESTATE 17 PERSONE E SEQUESTRATE CENTINAIA DI DOSI STUPEFACENTI.

INCESSANTE LOTTA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

CONTROLLI DEI CARABINIERI DAL CENTRO ALLE PERIFERIE.

ARRESTATE 17 PERSONE E SEQUESTRATE CENTINAIA DI DOSI STUPEFACENTI.

ROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella incessante lotta

al traffico delle sostanze stupefacenti, hanno effettuato numerosi controlli

nel centro e nelle periferie della Capitale, che hanno portato all’arresto,

d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di ben 17 persone

gravemente indiziate di essere dedite al traffico di stupefacenti, del tipo

crack, cocaina, shaboo e hashish.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno

arrestato un cittadino del Marocco di 24 anni, già noto alle forze

dell’ordine che, in via Manfredonia incrocio via Ostuni, alla vista dei

militari si è dato alla fuga gettando a terra una busta di plastica.

Raggiunto e bloccato immediatamente, all’interno dell’involucro i

Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 565 dosi tra cocaina e crack e la

somma contante di circa 270 euro ritenuto il provento della pregressa

attività illecita.

I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un romano

di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in via dell’Usignolo,

quartiere Torre Maura, in atteggiamento sospetto. Il 29enne alla vista dei

Carabinieri ha occultato nei pantaloni una busta trasparente. A seguito

della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 6 panetti di

hashish, dal peso di 300 g ognuno, in confezioni di plastica, riconducibili

ad un noto marchio di barrette di cioccolata.

Nel corso di un mirato servizio antidroga, i Carabinieri del Nucleo

Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato un 21enne

italiano, con precedenti, notato in via Molfetta mentre era intento a cedere

una dose di stupefacente ad un acquirente, riuscito poi ad allontanarsi e

successivamente è stato notato mentre occultava ulteriori dosi in una buca

scavata in un terreno. La successiva perquisizione personale e del luogo di

occultamento ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 44 dosi

di cocaina, oltre alla somma contante di 180 euro.

Nel quartiere Castel Giubileo, i Carabinieri della Stazione di Roma Città

Giardino hanno arrestato in flagranza, un cittadino italiano di 45 anni,

originario della provincia di Viterbo, sorpreso in via Corrado Montoni, a

bordo della propria autovettura e fermato per un controllo è stato trovato

in possesso di 8 dosi di cocaina e 3 dosi di crack, nonché la somma contante

di 100 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Sempre i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, nell’omonimo

quartiere, hanno arrestato un cittadino italiano di 27 anni, già noto alle

forze dell’ordine, fermato a bordo di un’autovettura a noleggio e trovato in

possesso di 14 dosi di cocaina e una dose di hashish e la somma contante di

circa 925 euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno

arrestato un romano di 47 anni, senza occupazione e con precedenti. Fermato

a bordo di un’autovettura a noleggio in via Renato Fucino e trovato in

possesso di 7 dosi di cocaina, 8 dosi di crack, nonché la somma contante d

220 euro. Tutto posto a sequestro.

Sorpreso sotto la propria abitazione di via Matera con atteggiamento

sospetto, un romano di 32 anni è stato arrestato perché a seguito di una

perquisizione personale e domiciliare, effettuata dai Carabinieri del Nucleo

Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante, è stato trovato in possesso

di un involucro contenente 112 g di cocaina, materiale per il

confezionamento e un quaderno degli appunti riportante cifre e appunti vari.

Qualche ora dopo, nel quartiere Appio Tuscolano gli stessi Carabinieri hanno

arrestato in flagranza una donna romana di 35 anni, senza fissa dimora e con

precedenti, sorpresa e bloccata in via Silvia Rea, angolo piazza

dell’Alberone, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina in cambio di 90

euro ad un acquirente che è stato segnalato alla Prefettura di Roma. La

successiva perquisizione personale ha consentito ai Carabinieri di rinvenire

e sequestrare la somma contante di 360 euro ritenuti il provento

dell’attività illecita.

In via Cornello Labeone, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante

hanno arrestato due cittadini cinesi di 42 e 65, sorpresi dai militari

mentre cedevano in cambio di 200 euro una dose di shaboo dal peso di circa 8

g ad un acquirente filippino, successivamente identificato e segnalato alla

Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti. La successiva

perquisizione personale e domiciliare ha consentito ai Carabinieri di

rinvenire e sequestrare ulteriori 338 g della medesima sostanza un bilancino

di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 3.000 euro in

contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Nonostante fosse già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, un

cittadino egiziano di 20 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai

Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo dopo averlo notato in

atteggiamento sospetto in compagnia di altri due connazionali, in via degli

Ausoni angolo via degli Enotri. Sottoposto a controllo, i militari lo hanno

trovato in possesso di circa 25 g di hashish.

Sottoposto ad un controllo d’iniziativa dai Carabinieri della Stazione di

Roma Parioli in piazza Sempione, un romeno di 32 anni, senza fissa dimora e

con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri, poiché trovato in

possesso di 13 dosi di hashish già preconfezionate e pronte per la vendita.

In piazza Trilussa, i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere hanno

arrestato un tunisino di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, notato

mentre cedeva una dose di hashish ad un acquirente, in cambio di 20 euro.

Immediatamente bloccato a seguito di un controllo più approfondito i

Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 85 euro.

In via Villabate, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca

hanno arrestato un uomo e una donna, 33 anni lui, 19 anni lei, i quali a

bordo di un’auto alla vista dei Carabinieri si davano alla fuga lungo le vie

limitrofe allo scopo di eludere il controllo. I due prima di abbandonare il

veicolo e proseguire la fuga a piedi, hanno gettato dal finestrino un

sacchetto, poi recuperato dai Carabinieri, contenente 25 dosi di cocaina.

Raggiunti e bloccati, i militari a seguito di un controllo più approfondito

hanno rinvenuto e sequestrato 440 euro in contanti e materiale per il

confezionamento.

Infine, poco dopo, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un romano di 39

anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in atteggiamento sospetto in

via Camassei. Sottoposto ad un controllo d’iniziativa il 39enne è stato

trovato in possesso di circa 15 g di cocaina già suddivisa in 39 dosi e la

somma contante di 360 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

