Comunicato Federprivacy: Elezioni europee, attenzione a non diventare complici di campagne di disinformazione

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Elezioni europee, attenzione a non diventare complici di campagne di

disinformazione

Con l’intelligenza artificiale rischio di diffusione video e fake news che prendono di mira

personaggi politici alla vigilia delle elezioni, e che possono diventare rapidamente virali a

causa di migliaia di like e condivisioni sui social da parte di utenti spinti da indignazione o

trascinati dall’emotività di divulgare un presunto scoop. Bernardi: “Attenti a non diventare

involontariamente complici di massicce campagne di disinformazione”

Arezzo, 6 giugno 2024 – Sono circa quattro miliardi le persone che nel corso del 2024 sono chiamate a

recarsi alle urne in oltre 70 nazioni, e alla vigilia delle elezioni europee che si svolgeranno in Italia l’8 e il 9

giugno sale il livello di attenzione per i pericoli di disinformazione e manipolazione degli elettori, i quali possono

essere influenzati o tratti addirittura in inganno per mezzo dell’intelligenza artificiale, come spiega Nicola

Bernardi, presidente di Federprivacy:

“Con le nuove tecnologie, individui senza scrupoli sono in grado di confezionare e diffondere online video in

cui si vedono candidati politici che fanno affermazioni sensazionalistiche con parole che però non hanno mai

pronunciato. E questi filmati possono avere una diffusione dirompente diventando rapidamente virali a causa

di migliaia di like e condivisioni sui social da parte di utenti che, spinti da indignazione o trascinati dall’emotività

di quello che sembra un clamoroso scoop diventano involontariamente complici di massicce campagne di

disinformazione.”

In modo simile, anche le ondate sempre più imponenti di fake news che ormai circolano diffusamente nel

web, e che di solito si concentrano perlopiù sul gossip intorno a personaggi dello sport e dello spettacolo, nei

prossimi giorni potrebbero invece prendere di mira i politici o riguardare notizie che hanno diretta attinenza

con fatti che incidono direttamente sull’opinione di voto dei cittadini.

Non a caso, con l’avvicinarsi delle elezioni la Commissione europea ha avviato un procedimento

formale per valutare se Meta, fornitore di Facebook e Instagram, potrebbe aver violato il Digital Services

Act, la nuova legge europea che protegge gli utenti dalla disinformazione mirata e dalla manipolazione da

parte di paesi terzi. Le presunte violazioni riguardano proprio le politiche e le pratiche di Meta relative alla

pubblicità ingannevole e ai contenuti politici sui suoi servizi, e anche la non disponibilità di un efficace

strumento di monitoraggio civico e di monitoraggio elettorale in tempo reale di terze parti prima delle elezioni

al Parlamento europeo.

Se è vero che la legge punisce chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose non solo

con sanzioni amministrative ma anche penali, le indagini delle autorità e i tempi della giustizia seguono però