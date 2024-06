(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Campionati Italiani Assoluti – Le Fiamme Gialle al maschile e le Fiamme

Oro al femminile vincono i titoli a Squadre “A1” di fioretto a Cagliari

CAGLIARI – Sono le Fiamme Gialle al maschile e le Fiamme Oro al

femminile le nuove squadre vincitrici degli scudetti di Serie A1 nel

fioretto. Il risultato è arrivato al culmine della seconda giornata di

gare dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma Cagliari 2024,

organizzati presso gli impianti di Monte Mixi e il PalaPirastu

dall’Accademia d’Armi Athos.

La finale del fioretto maschile vede le Fiamme Gialle di Guillaume

Bianchi, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi affermarsi per 45-37 sulle

Fiamme Oro, che schieravano Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso

Marini e Francesco Ingargiola, al termine di un assalto condotto con

grande autorità fin dalle battute iniziali nonostante la prestazione

combattiva del team della Polizia. La medaglia di bronzo va ai

Carabinieri (Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini,

Damiano Rosatelli), che superano per 45-40 l’Aeronautica Militare

(Alessio Foconi, Pietro Velluci e Lorenzo Nista).

La gara femminile vede imporsi le Fiamme Oro di Alice Volpi, Martina

Favaretto, Erica Cipressa e Giulia Amore, in una emozionante finale

contro i Carabinieri della capitana Arianna Errigo, di Irene Bertini,

Anna Cristino e Martina Sinigalia, match concluso con il punteggio di

45-37 dopo tanti ribaltamenti. Il terzo posto è dell’Aeronautica

Militare (Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis,

Francesca Palumbo), che supera nel match per il bronzo con il punteggio

di 45-32 la Comini Padova (Claudia Borella, Greta Collini, Greta

Pompilio e Anastasiia Tsurkis), prima società “civile” della gara e

unica oggi tra le top 4 “non in uniforme”.

Domani in programma le prove individuali di spada maschile e femminile:

dagli ottavi di finale diretta streaming sul canale Youtube della

Federscherma, con fasi finali in esclusiva su RAI Sport.

CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE SERIE A1 FIORETTO MASCHILE – CAGLIARI, 6

GIUGNO 2024

Qui i risultati [1]

Finale

Fiamme Gialle b. Fiamme Oro 45-37

Finale 3° posto

Carabinieri b. Aeronautica Militare 45-40

Semifinali

Fiamme Oro b. Carabinieri 45-26

Fiamme Gialle b. Aeronautica Militare 45-32

Quarti di finale

Fiamme Oro b. Circolo Scherma Mestre 45-20

Carabinieri b. Esercito 45-38

Aeronautica Militare b. Frascati Scherma 45-39

Fiamme Gialle b. Club Scherma Jesi 45-28

Classifica: 1. Fiamme Gialle, 2. Fiamme Oro, 3. Carabinieri, 4.

Aeronautica Militare, 5. Esercito, 6. Frascati Scherma, 7. Club Scherma

Jesi, 8. Circolo Scherma Mestre

CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE SERIE A1 FIORETTO FEMMINILE – CAGLIARI, 6

GIUGNO 2024

Qui i risultati [2]

Finale

Fiamme Oro b. Carabinieri 45-37

Finale 3° posto

Aeronautica Militare b. Comini Padova

Semifinali

Carabinieri b. Aeronautica Militare 45-26

Fiamme Oro b. Comini Padova 45-11

Quarti di finale

Carabinieri b. Comense Scherma 45-19

Aeronautica Militare b. Club Scherma Roma 44-38

Comini Padova b. Fiamme Gialle 45-42

Fiamme Oro b. Esercito 45-19

Classifica: 1. Fiamme Oro, 2. Carabinieri, 3. Aeronautica Militare, 4.

Comini Padova, 5. Fiamme Gialle, 6. Club Scherma Roma, 7. Esercito, 8.

Comense Scherma —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

Dario Cioffi

Addetto Stampa

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74, ROMA

http://www.federscherma.it [3]

Links:

——

[1]

https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2024-06-10-05_CAGLIARI-Camp.Italiani_Squadre_A1/index.php?a=F&s=M&c=&f=gironi

[2]

https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2024-06-10-05_CAGLIARI-Camp.Italiani_Squadre_A1/index.php?a=F&s=F&c=&f=gironi

[3] http://www.federscherma.it