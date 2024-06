Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di otto società per intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del principio attivo ranibizumab

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

Antitrust: avviata istruttoria nei confronti di otto società per intesa

restrittiva della concorrenza nel mercato del principio attivo ranibizumab

Le società in questione sono Samsung Bioepis co. Ltd., Samsung Bioepis NL

B.V., Biogen Inc., Biogen Italia S.r.l., Genentech Inc., Novartis AG,

Novartis Europharm Ltd. e Novartis Farma S.p.A. Sono state svolte

ispezioni in Italia e in Olanda

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato

un’istruttoria nei confronti di Samsung Bioepis co. Ltd., Samsung Bioepis

NL B.V., Biogen Inc., Biogen Italia S.r.l., Genentech Inc., Novartis AG,

Novartis Europharm Ltd. e Novartis Farma S.p.A. per accertare una presunta

intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del principio attivo

ranibizumab, destinato alla cura di importanti patologie oculari.

In particolare, si ipotizza l’esistenza di un coordinamento delle

strategie commerciali tra queste società per ritardare l’ingresso nel

mercato italiano di Byooviz (principio attivo ranibizumab), un farmaco

biosimilare sviluppato e commercializzato dai gruppi Samsung Bioepis e

Biogen. Byooviz è il biosimilare di Lucentis, a sua volta sviluppato da

Genentech e commercializzato in Italia dal gruppo Novartis.

Queste condotte, se confermate, rivelerebbero pure l’esistenza di

un’alterazione delle dinamiche competitive tale da limitare

artificiosamente la concorrenza basata sui meriti.

Nel settore farmaceutico tali condotte dilatorie dell’ingresso nel mercato

di un farmaco biosimilare concorrente a quello originario causano

ripercussioni negative sui possibili risparmi per gli acquisti a carico

del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che pregiudizi nei confronti dei

pazienti e dei contribuenti in termini di ampiezza dell’offerta e di

prezzi più bassi. Infatti in genere i farmaci biosimilari vengono

commercializzati a un costo significativamente inferiore a quello dei

rispettivi originator.

Martedì 28 maggio i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle

sedi di Biogen Italia S.r.l., Novartis Farma S.p.A. e di altri soggetti

ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria, con l’ausilio del

Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Parallelamente

l’Autorità di Concorrenza olandese (Autoriteit Consument & Markt) ha

svolto ispezioni in Olanda presso la sede di Samsung Bioepis NL B.V.

Roma, 6 giugno 2024

Testo del provvedimento:

https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I868_avvio.pdf

