(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 PEREGO (Difesa) Auguri all’Arma dei Carabinieri nell’Annuale di fondazione.

“In occasione del 210° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago in occasione della Festa dell’Arma 2024 “voglio rivolgere il mio profondo ringraziamento alle donne e agli uomini in servizio e in congedo che, con profonda abnegazione e attaccamento, hanno servito e servono tutt’oggi il Paese. Rivolgo un particolare pensiero anche ai caduti di tutte le epoche e alle loro famiglie” continua Perego “che hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del loro dovere, in nome dei valori e dei principi fondanti che caratterizzano la nostra storia e che ci hanno permesso di essere quello che siamo oggi. Auguri all’Arma dei Carabinieri che da oltre due secoli è al fianco degli italiani, N S F.”