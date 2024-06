(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 NOTA STAMPA

NICOLA CAPUTO CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE IL 6 GIUGNO A TEVEROLA

L’IMPEGNO DI CAPUTO: “DEDICATEMI CINQUE MINUTI E IO VI DEDICHERÒ I PROSSIMI CINQUE ANNI”

Si terrà domani, giovedì 6 giugno dalle ore 20 a Teverola, la chiusura della campagna elettorale per le elezioni Europee 2024 di Nicola Caputo, candidato per la lista Stati Uniti d’Europa.

Un appuntamento, in programma presso le Cantine Caputo, per chiudere una partecipata campagna elettorale, che ha visto Nicola Caputo raggiungere tutti i territori della circoscrizione meridionale, percorrere migliaia di chilometri e ascoltare le istanze di comunità e amministratori locali, condividendo idee, progetti e impegni con cittadini, imprenditori e agricoltori.

“Dovrà essere una grande festa – spiega Nicola Caputo, già parlamentare europeo e attuale assessore regionale all’Agricoltura – perché la politica, quella bella, emoziona e gratifica sempre. Sento la necessità di concludere questa bellissima campagna elettorale a Teverola, dove tutto ha avuto inizio e dove sono nato e cresciuto, insieme a tutte le persone che ho incontrato in queste settimane e che ho guardato negli occhi. Un ultimo incontro per suggellare un patto tra me e ogni singolo elettore: dedicatemi cinque minuti e io vi dedicherò i prossimi cinque anni, impegnandomi a portare più Sud in Europa. Queste elezioni europee, saranno le più decisive di sempre. C’è in gioco il futuro dell’Europa e il destino delle nuove generazioni”.

Nel corso dell’incontro, saranno presenti sindaci e amministratori provenienti da tutto il meridione.